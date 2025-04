Grup K-Pop yang Debut dengan Agensi Baru pada 2025

MK Sports melaporkan pada Kamis, 10 April 2025, bahwa seluruh anggota Momoland, yaitu Hyebin, Jane, Nayun, JooE, Ahin, dan Nancy telah menandatangani kontrak eksklusif dengan agensi Inyeon Entertainment. "Kami telah resmi menandatangani kontrak eksklusif dengan Momoland untuk aktivitas grup mereka," keterangan dari Inyeon Entertainment, dikutip dari Soompi.

Fromis_9

Dikutip dari Forbes setelah kontrak dengan Pledis Entertainment berakhir pada 2024, lima anggota Fromis_9, Song Hayoung, Park Jiwon, Lee Nagyung, Lee Chaeyoung, dan Baek Jiheon bergabung dengan agensi baru ASND. Pada 26 Januari 2025, ASND mengumumkan bahwa mereka telah menandatangani kontrak eksklusif dengan kelima anggota tersebut sekaligus menyatakan komitmen untuk mendukung langkah musik mereka ke depan.

Pengumuman ini datang hanya beberapa pekan setelah penampilan terakhir Fromis_9 dalam naungan Pledis ajang MBC Gayo Daejejeon 2024.

Selama beberapa bulan sebelumnya masa depan grup ini menjadi bahan spekulasi. Delapan anggota diketahui tidak memperpanjang kontrak mereka dengan Pledis. Konfirmasi lima anggota yang bergabung dengan ASND setidaknya memberikan sedikit kejelasan arah kelanjutan aktivitas mereka.

The Boyz

Dikutip dari The Korea Herald, The Boyz menjalani aktivitas grup penuh pertama mereka sejak resmi berpindah agensi. The Boyz akan merilis album studio ketiga Unexpected pada 17 Maret 2025.

Agensi baru mereka, One Hundred Label menyampaikan bahwa sejak debut, The Boyz telah menunjukkan perjalanan lewat berbagai album. "Melalui album studio ketiga ini, mereka ingin mengekspresikan identitas yang makin matang dan arah masa depan dengan daya tarik yang tidak terduga.”

Pada 2017, The Boyz memulai debut dalam naungan IST Entertainment. Pada 2024, anggota memutuskan untuk tidak memperpanjang kontrak dengan agensi tersebut. Sebagai gantinya mereka menandatangani kontrak baru dengan One Hundred Label, agensi milik MC Mong. Meskipun sempat muncul sengketa mengenai hak atas nama grup, kesepakatan akhirnya dicapai sehingga The Boyz tetap dapat melanjutkan aktivitas dengan nama yang sama.

