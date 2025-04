Mengenal STAYC Grup K-Pop yang akan Konser di Jakarta

GRUP K-Pop Star to a Young Culture (STAYC) akan konser di Istora Senayan, Jakarta, pada 28 Juni 2025. Konser ini bagian dari tur mereka yang bertajuk Stay Tuned. STAYC akan memulai tur di Olympic Hall, Kota Seoul, Korea Selatan, pada 12 dan 13 April 2025. Konser selanjutnya di Jepang, Indonesia, Australia, Thailand, Selandia Baru, Australia, Singapura, Cina, dan Taiwan, dikutip dari Antara.

Tentang STAYC

STAYC beranggota Sumin, Sieun, Isa, Seeun, Yoon, dan J. Grup naungan High Up Entertainment ini dikenal dengan konsep ceria dan energik. Laporan Kpopping, STAYC memulai perjalanan mereka pada 2020. Sebelum debut, para anggota grup ini dikenal sebagai HighUp Girls yang tampil dalam dokumenter K-Pop Evolution yang diproduksi oleh YouTube Originals.

STAYC dibentuk oleh produser Black Eyed Pilseung yang dikenal karena karyanya bersama Twice dan Sistar. STAYCdebut pada 12 November 2020 dengan single album pertama mereka, Star To A Young Culture. Lagu debut mereka So Bad yang menjadi hit. Begitu pula dengan ASAP dan Stereotype.

STAYC terus menunjukkan kematangan dalam musik dan konsep mereka. Pada 2024, grup ini merilis album penuh pertama mereka, Metamorphic. Di album ini perubahan signifikan dalam gaya musik mereka.

Dengan lagu seperti Bebe yang mengusung nuansa funky house, serta Diamond dengan sentuhan afro-rhythm R&B, STAYC memperlihatkan kemampuan mereka untuk mengeksplorasi gaya yang lebih beragam dan dewasa. “Bukan meninggalkan konsep reeenfresh, tetapi kami ingin menunjukkan bahwa mampu melakukan lebih banyak hal, bahwa jangkauan kami lebih luas,” kata Sieun dalam wawancara bersama The Korea Herald pada 12 Maret 2025.

STAYC juga meraih pencapaian internasional. Grup ini memulai perjalanan mereka dengan tur internasional pertama bertajuk Teenfresh pada 2023 hingga 2024. Tur ini mencakup berbagai kota di Asia, Eropa, dan Amerika.

