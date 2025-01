Hengkang dari Fifth Harmony Camila Cabello Tetap Berprestasi

Single Camila, Havana, bertengger di tangga lagu Billboard. Kini, Camila bersiap meluncurkan album debut The Hurting. The Healing. The Loving. tahun depan. Sebelum bersolo karier, penyanyi kelahiran 3 Maret ini sudah berkarya di luar Fifth Harmony. Baca: Ini Alasan Cabello Hengkang dari Girl Band Fifth Harmony

Ia sempat bekerja sama dengan pelantun Stitches, Shawn Mendes. Kolaborasi keduanya menghasilkan single I Know What You Did Last Summer pada November 2015. Kolaborasi lainnya, Bad Things bersama penyanyi rap Machine Gun Kelly yang diluncurkan awal Oktober 2016, dua bulan sebelum Camila keluar dari Fifth Harmony.