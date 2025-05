IU akan Meluncurkan Album Flower Bookmark 3

PENYANYI Lee Ji Eun (IU) aka merilis album terbaru Flower Bookmark 3. Album ini kelanjutan dari seri Flower Bookmark yang dirilis pada 2014 dan 2017. IU akan kembali dengan Flower Bookmark 3 pada 27 Mei 2025 pukul 18.00 waktu setempat, dikutip dari Soompi, pada Rabu, 14 Mei 2025.

Nostalgia

Album Flower Bookmark 3 akan menampilkan ulang dari lagu-lagu klasik Korea Selatan yang dibawakan dengan kekhasan IU. Ia juga menunjukkan sampul album dan video teaser pendek berdurasi 54 detik. Dikutip dari All Kpop dalam video teaser itu, IU menghadirkan suasana vintage dengan menampilkan bilik telepon kuno dengan pesan suara menyentuh hati dan menciptakan nostalgia yang mendalam.

Setelah 8 Tahun

Seri pertama Flower Bookmark dirilis pada 2014 dan yang kedua pada 2017. Flower Bookmark 3 akan menjadi album remake pertamanya selama hampir delapan tahun. Dikutip dari ABS CBN, peluncuran mendatang menandai kembalinya IU ke dunia musik setelah lebih dari setahun menyusul album miniThe Winning yang dirilis pada Februari 2024. Awal 2025, IU membintangi drama Netflix populer When Life Gives You Tangerines.

Jadwal Rilis

Pada Senin, 12 Mei, Edam Entertainment agensi IU telah mengonfirmasi laporan bahwa artisnya tengah bersiap dengan album baru. IU saat ini sedang mempersiapkan album baru dengan target perilisan pada Mei," keterangan Edam Entertainment.

Kolaborasi dengan Cha Eun Woo

Agensi IU baru-baru ini juga mengonfirmasi bahwa idola K-pop sekaligus aktor Cha Eun Woo Astro akan memberi penampilan spesial dalam video musiknya (MV) yang akan datang. "Cha Eun Woo akan tampil sebagai kameo," keterangan Edam Entertainment. Sebelumnya, kedua bintang tersebut juga pernah bekerja sama dalam pemotretan bersama untuk merek perhiasan pada Februari 2025.