J-Hope BTS akan Gelar Konser Hope on the Stage di Jakarta 2 Hari

TEMPO.CO , Jakarta - J-Hope BTS resmi mengumumkan jadwal tur solo pertamanya bertajuk Hope on the Stage. Dalam rangkaian tersebut, J-Hope akan menggelar konser di Jakarta selama dua hari, yakni pada 3 dan 4 Mei 2025 di Indonesia Arena, Senayan. Pilihan Editor: J-Hope BTS: 2024 Penuh Emosi dan 2025 akan Jadi Tahun yang Sangat Penting Pengumuman ini disampaikan J-Hope melalui Instagram pribadinya pada Jumat, 10 Januari 2025. Tur Hope on the Stage akan dimulai di Seoul, Korea Selatan selama tiga hari berturut-turut. J-Hope akan tampil di KSPO Dome pada 28 Februari, 1 dan 2 Maret 2025. Konser J-Hope di Seoul ini akan diadakan secara langsung dan daring. Penyanyi 30 tahun ini kemudian akan menuju Amerika Serikat, di mana ia akan tampil di Brooklyn pada 13 dan 14 Maret, Chicago pada 17 dan 18 Maret, Mexico City pada 22 dan 23 Maret, San Antonio pada 26 dan 27 Maret, Oakland pada 31 Maret dan 1 April, serta Los Angeles pada 4 dan 6 April. Selanjutnya, J-Hope akan kembali ke Asia untuk tampil di Manila pada 12 dan 13 April, Saitama pada 19 dan 20 April, Singapura pada 26 dan 27 April, Jakarta pada 3 dan 4 Mei, Bangkok pada 10 dan 11 Mei, Makau pada 17 dan 18 Mei, Taipei pada 24 dan 25 Mei, serta Osaka pada 31 Mei dan 1 Juni.

Sehari sebelumnya, informasi mengenai jadwal tur solo J-Hope sudah bocor di berbagai situs penjualan tiket dan membuat para penggemar heboh. Kali ini melalui situs Interpark, para penggemar melihat sekilas harga tiket, denah tempat duduk, dan acara spesial lainnya. Tertulis bahwa konser J-Hope akan dimulai di KSPO Dome, Seoul pada 28 Februari hingga 2 Maret 2025, dengan pembukaan penjualan tiket pada 16 Januari 2024.



Kemudian jadwal tur J-Hope di Amerika Serikat juga dirilis di situs Ticketmaster. Tetapi tidak lama kemudian, halaman penjualan tiket di situs domestik dan luar negeri itu ditutup.



Menurut jadwal yang bocor, tur ini juga akan diadakan di New York pada Maret dan mencakup beberapa kota besar lainnya, termasuk Chicago, San Antonio, Oakland dan Los Angeles, sebelum berakhir pada awal April.



Meskipun para penggemar sangat senang untuk menyaksikan penampilan solo J-Hope secara langsung, kebocoran jadwal tur yang terlalu dini telah menimbulkan perasaan campur aduk. Kegembiraan dan antisipasi terhadap tur ini telah mencapai puncaknya. Para penggemar dengan penuh semangat menghitung hari hingga tur dimulai.



Namun di sisi lain sisi, beberapa penggemar menyatakan kekecewaannya karena pengumuman resmi jadi terhambat oleh kebocoran tersebut. Ini mengurangi kegembiraan dan kejutan yang biasanya menyertai pengumuman tersebut.



Karya Solo J-Hope





J-Hope debut sebagai anggota BTS pada 2013 bersama RM, Jin, V, Jungkook, Suga, dan Jimin. Selain dikenal sebagai personel BTS, J-Hope juga dipuji karena karya solonya. Dirinya resmi debut sebagai artis solo pada 2022 dengan album Jack in the Box yang menampilkan single 'Arson' dan 'MORE'.



Melalui karya 'More', J-Hope memberikan visi baru tentang seorang bintang solo K-pop sebagai seorang pengambil risiko yang menyesuaikan tren pop saat ini dengan gayanya sendiri. Dan rela menentang aturan tak terucapkan bahwa sebuah lagu hit memerlukan tantangan dance yang viral.



Kesuksesan awalnya tersebut debut di urutan ke-82 di Hot 100. Melanjutkan terobosan yang dia buat pada single Korea-Inggris-Spanyol pada 2019, 'Chicken Noodle Soup,' yang menampilkan Becky G, menjadikannya solois BTS pertama yang masuk ke dalam daftar tersebut bagan itu.



Meskipun banyak orang yang mengenalnya melalui Jack in the Box, bagi penggemar berpengalaman pasti sudah menyadari bahwa artis bernama lengkap Jung Hoseok ini berkontribusi pada lebih dari 100 lagu sejak 2012.



SOFWA NAJLA TSABITA SUNANTO | PINKVILLA | KOREABOO |VULTURE | SOOMPI