Jadwal Tayang Insidious 6 Mundur Diganti Film Caught Stealing

Caught Stealing bergenre thriller kriminal yang disutradarai oleh Darren Aronofsky. Film ini diadaptasi dari novel berjudul sama karya Charlie Huston. Aronofsky memproduksi film ini bersama Ari Handel. Huston yang menulis novelnya juga ikut terlibat dalam menyusun naskah film ini.

Film ini dibintangi oleh Austin Butler sebagai pemeran utama. Kisahnya di New York pada 1990-an. Hank Thompson mantan pemain basket terjerumus dalam dunia kriminal kota yang memaksanya untuk mengambil keputusan-keputusan sulit. Austin Butler berperan sebagai Hank Thompson, mantan pemain basket. Sebelumnya, Butler tampil dalam Dune: Part Two arahan Denis Villeneuve sebagai Feyd-Rautha Harkonnen.

Zoë Kravitz memerankan karakter Yvonne. Pada 2024, banyak mengambil bagian dalam film thriller Blink Twice yang dibintangi Channing Tatum. Regina King berperan sebagai Roman. Ia mendapat pujian atas perannya sebagai Shirley Chisholm dalam film biografi Shirley. Matt Smith berperan sebagai Russ. Ia paling dikenal melalui perannya sebagai Daemon Targaryen dalam serial HBO House of the Dragon.