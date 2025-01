Jarang Muncul, Miss A Resmi Dibubarkan

TEMPO.CO, Seoul - Setelah lama tidak muncul, ada kabar terbaru dari Miss A. Girlband asal Korea Selatan ini resmi bubar pada Rabu, 27 Desember 2017.



Status Miss A diumumkan oleh pihak agensi JYP Entertainment, seperti dikutip dari situs Naver. "Grup Miss A telah bubar," demikian pernyataan resmi pihak JYP Entertainment.



Grup Miss A bubar setelah tujuh tahun bersama. Miss A debut dengan empat orang anggota, yaitu Suzy, Min, Fei, dan Jia. Suzy serta Min berasal dari Korea Selatan, sedangkan Fei dan Jia berasal dari Tiongkok. Suzy Miss A. ohkpop.com



Miss A memulai kariernya di industri musik lewat single Bad Girl Good Girl pada 2010. Single debut mereka sukses besar. Miss A bahkan menyabet penghargaan utama (Daesang) untuk kategori Song of the Year dalam Mnet Asian Music Awards (MAMA) 2010.



Popularitas Miss A terus meningkat berkat single-single selanjutnya, seperti Breathe dan Goodbye Baby. Banyak orang menyukai konsep mereka yang enerjik dan berbeda dari girlband lain.



Sayang, karier Miss A terhenti beberapa tahun belakangan sejak para personelnya sibuk beraktivitas solo. Mereka pun jarang aktif sebagai girlband di industri K-Pop.



