TEMPO.CO, Jakarta - Beberapa pekan lalu, aktor Joe Taslim sempat mengunggah fotonya bersama aktris Hollywood Gal Gadot di akun Instagramnya. Dalam foto itu, Joe menyampaikan dukungannya kepada aktris berdarah Israel tersebut atas film terbarunya, Wonder Woman.



"Wonder Throwback... Congrats @gal_gadot for Wonder Woman, can't wait to see it.. #tbt # fastfamily," katanya dalam foto yang ia tautkan kepada Gal Gadot. Keduanya memang pernah bermain di film yang sama, Fast & Furious 6.



Mengetahui kesuksesan Gal Gadot, Joe Taslim berharap film terbarunya bisa mendapat apresiasi yang sama. "Saya berharap film Surat Kecil Untuk Tuhan bisa dinikmati dan ditonton banyak orang," katanya melalui rilis yang diterima Tempo, Senin, 12 Juni 2017.



Joe mengatakan bermain di film yang bertemakan kemanusiaan seperti Surat Kecil Untuk Tuhan adalah satu hal yang ia impikan. "Sejak lama saya mendambakan bisa bermain di film yang mengangkat tema kemanusiaan," ucapnya.



Dalam film ini, Joe Taslim beradu akting dengan beberapa aktor papan atas Indonesia di antaranya Bunga Citra Lestari, Lukman Sardi, dan Maudy Kusnaedy.



DINI TEJA