Kebangkitan Sinema Cina: Meledak Berkat Animasi Ne Zha 2

LEWAT film Ne Zha 2, industri perfilman Cina menggebrak dunia. Ne Zha 2 sukses mencatatkan rekor sebagai film animasi terlaris sepanjang masa. Film tersebut mengantongi pendapatan sebesar US$ 2,09 miliar sekaligus menggeser Inside Out 2 (2024) ke urutan kedua yang meraup US$ 1,9 miliar.