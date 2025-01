Kaleidoskop 2017: 10 Lagu Luar Negeri Terpopuler

TEMPO.CO, Jakarta -Lagu-lagu berirama cepat berjaya sepanjang tahun 2017. Deretan lagu tersebut merajai tangga lagu, mendominasi pemutaran di aplikasi musik hingga mencetak rekor YouTube. Ada 10 lagu luar negeri pilihan yang menjadi populer sepanjang tahun 2017. Berikut daftarnya:

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

1. Despacito - Luis Fonsi & Daddy Yankee

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Bintang utama 2017 bukanlah lagu berbahasa Inggris melainkan berbahasa dan berirama Latin. Despacito milik Luis Fonsi dan Daddy Yankee digemari publik dan mencetak berbagai rekor. Despacito menjadi lagu paling banyak dicari di Google tahun 2017 dan ditonton sepanjang masa. Despacito telah disaksikan 4,5 miliar kali di YoTube.

2. Shape of You - Ed Sheeran

Usaha Ed Sheeran untuk keluar dari zona nyaman membuahkan hasil. Lagu Shape of You yang tidak romantis dan sederhana seperti ciri khasnya ternyata sukses besar. Shape of You bertahan selama 33 minggu di 10 besar tangga lagu Billboard Hot 100. Billboard juga memilih Ed Sheeran sebagai Top Artist 2017.

3. Havana - Camila Cabello & Young Thug

Camila Cabello baru merilis video klip Havana bersama Young Thug pada akhir Oktober. Namun, lagu bergaya musik Latin ini sudah mampu menorehkan rekor. Havana masuk daftar 5 besar lagu paling dicari di Google dunia dan 10 besar di Indonesia pada tahun 2017.

4. Look What You Made Me Do - Taylor Swift

Comeback Taylor Swift di tahun 2017 sudah ditunggu publik. Tidak heran bila single Look What You Made Me Do mampu menjadi video klip dengan penonton terbanyak dalam kurun waktu 24 jam. Video klip penuh sindiran dari Taylor Swift ini mengumpulkan lebih dari 43,2 juta penonton saat pertama rilis.

5. That's What I Like - Bruno Mars

Single kedua dari album 24K Magic milk Bruno Mars ini mampu meraih sukses. That's What I Like masuk 5 besar video klip musik paling banyak ditonton di YouTube sepanjang tahun 2017. Bruno Mars kemudian menempati posisi kedua Top Artists Billboard 2017 berkat lagu yang kental dengan nuansa R&B ini.

6. Something Just Like This - Coldplay & The Chainsmokers

Kolaborasi Coldplay dan The Chainsmokers sukses membuat penasaran. Publik ingin melihat perpaduan musik alternatif dan elektronik. Mereka juga ingin tahu jika Something Just like This bisa menjadi hit seperti lagu Coldplay dan The Chainsmokers terdahulu. Hasilnya tidak mengecewakan karena lagu ini masuk 5 besar tangga lagu Billboard Hot 100 2017.

7. Attention - Charlie Puth

Charlie Puth sukses bertransformasi lewat Attention. Untuk lagu ini, Charlie Puth tampil dengan gaya dan musik lebih dewasa. Attention mencuri perhatian dan masuk 10 lagu paling dicari di Google Indonesia tahun 2017. Attention juga menjadi single Charlie Puth dengan peringkat tertinggi di tangga lagu Billboard Hot 100, yaitu posisi kelima.

8. I'm the One - DJ Khaled, Justin Bieber, Quavo, Chance the Rapper, Lil Wayne

Satu lagi kolaborasi yang bersinar di 2017. DJ Khaled menggandeng Justin Bieber, Quavo, Chance the Rapper, dan Lil Wayne untuk membawakan I'm the One. Lagu ini berhasil masuk 5 besar lagu paling banyak didengar tahun 2017 dalam aplikasi musik Spotify. Video klipnya pun masuk 10 besar terpopuler di YouTube 2017 karena telah ditonton 885 juta kali.

9. New Rules - Dua Lipa

Dua Lipa baru merilis album debut pada tahun 2017. Meski begitu, aksinya patut diperhitungkan. Lagu dance berjudul New Rules dari album debutnya berhasil meraih pencapaian tersendiri. New Rules sempat memuncaki tangga lagu Billboard Dance Songs. New Rules juga masuk 10 besar lagu paling dicari di Google Indonesia 2017 dan 100 besar tangga lagu Spotify 2017.

10. Perfect - Ed Sheeran