Kata Netflix Soal Estimasi Pendapatan Squid Game 2 Mencapai Rp 16,5 Triliun

Squid Game 2. Dok. Netflix



Netflix menyampaikan bahwa metode estimasi seperti yang dilakukan oleh K EnterTech Hub lebih cocok untuk menganalisis kinerja box office berdasarkan penjualan tiket film atau analisis pendapatan layanan bayar-per-tayang. Sementara, Netflix merupakan layanan berbasis langganan di mana anggota membayar sejumlah uang tetap setiap bulan untuk mengakses konten tanpa batas.



"Netflix memiliki struktur yang menghasilkan karya berdasarkan biaya berlangganan bulanan para anggota. Kami menyatakan keprihatinan tentang penyebaran informasi yang tidak akurat karena analisis atau klaim yang salah yang dapat menyebabkan kesalahpahaman yang signifikan tentang struktur bisnis ini," ujar Netflix.



Squid Game 2 Mendominasi di 93 Negara





Tayang sejak Kamis, 26 Desember 2024, Squid Game 2 menempati posisi teratas Netflix di 93 negara dalam dua hari setelah dirilis. Menurut situs analisis streaming FlixPatrol, Squid Game 2 mencapai skor 930 poin dengan menduduki peringkat No. 1 di semua 93 negara, lebih cepat daripada musim pertamanya yang membutuhkan waktu delapan hari untuk mencapai tonggak sejarah yang sama.



Squid Game 2 memecahkan rekor penayangan terbanyak untuk sebuah acara d Netflix pada minggu perilisan perdananya. Serial garapan sutradara Hwang Dong Hyuk itu menduduki puncak Global Top 10 TV non-Inggris dengan 68 juta penayangan. Rekor tersebut sebelumnya diraih oleh serial Wednesday yang dibintangi Jenna Ortega pada November 2022 dengan 50,1 juta penayangan.



Melansir dari The Chosun Daily, perusahaan analisis media sosial Sprout Social menemukan bahwa Squid Game disebutkan sebanyak 3,1 juta kali di media sosial antara 20 November dan 20 Desember 2024, dengan perkiraan potensi tayangan sebanyak 5,19 miliar.



Squid Game 2 berlatar waktu tiga tahun setelah pemain 456 atau Seong Gi Hun (Lee Jung Jae), memenangkan permainan di musim pertama. Ia tetap bertekad untuk menemukan orang-orang di balik game tersebut dan mengakhiri permainan tersebut. Netflix juga telah mengumumkan bahwa Squid Game 3 akan dirilis pada 2025.



THE KOREA TIMES | KOREA JOONGANG DAILY | THE CHOSUN DAILY