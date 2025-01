Katy Perry akan Gelar Konser Witness: The Tour di Indonesia

TEMPO.CO , Jakarta -Sukses menggelar tur di Amerika Utara dan beberapa konser tambahan, Katy Perry mengumumkan jadwal WITNESS: The Tour di Asia. Untuk ketiga kalinya Katy Perry akan menggelar konser di Indonesia pada tanggal 14 April 2018.

Witness The Tour yang digelar di Amerika Utara September lalu mendapat sambutan hangat. Beberapa media asing mengulas positif konser tersebut. The New York Times menilai penampilan Katy Perry penuh percaya diri dan sangat menguasai panggung seperti biasanya. Lalu Los Angeles Times menilai kualitas vokal Katy Perry membuatnya terdepan di antara 40 deretan artis papan atas.