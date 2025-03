8 Rekomendasi Drama Korea Komedi yang Buat Ketawa Ngakak

Dengan alur cerita yang segar, tingkah lucu para karakter, dan dialog kocak yang menghibur, drakor komedi jadi pilihan terbaik untuk melepas penat setelah seharian beraktivitas. Ini rekomendasinya.

Rekomendasi Drakor Komedi

1. Sound of Your Heart

Sound of Your Heart adalah drama bergenre komedi yang diadaptasi dari webtoon berjudul sama karya Jo Seok. Drama ini bercerita tentang kehidupan sehari-hari Jo Seok, diperankan oleh Lee Kwang Soo, seorang kartunis pemula yang kerap mengalami kejadian absurd dan konyol bersama keluarganya serta pacarnya, Ae Bong, diperankan oleh Jung So Min.