Konser Taeyang BIGBANG di Jakarta Dibatalkan H-15, Promotor: karena Alasan Tak Terduga

TEMPO.CO, Jakarta - Promotor iMe Indonesia resmi mengumumkan bahwa konser Taeyang BIGBANG di Jakarta pada Sabtu, 25 Januari 2025 dibatalkan. Namun, alasan pembatalan konser yang seharusnya berlangsung di Beach City International Stadium (BCIS), Ancol, Jakarta Utara ini tidak dijelaskan lebih rinci.



"Dengan sangat menyesal kami informasikan bahwa acara Taeyang 2025 Tour (The Light Year) in Jakarta, yang semula dijadwalkan pada 25 Januari 2025 di Beach City International Stadium, telah dibatalkan karena alasan yang tidak terduga," tulis iMe Indonesia di Instagram pada Jumat, 10 Januari 2025.



Pengumuman ini disampaikan 15 hari sebelum acara. Promotor telah membuka penjualan tiket sejak Senin, 9 Desember 2024. "Kami memahami antusiasme dan rasa penantian Anda terhadap acara ini, dan kami dengan tulus meminta maaf atas ketidaknyamanan yang mungkin ditimbulkan," tulis iMe.



Refund Tiket Konser Taeyang





Bersamaan dengan itu, promotor juga menginformasikan mengenai pengembalian dana atau refund untuk seluruh pemegang tiket. Menurut pernyataan tertulis, refund akan diproses melalui platform resmi Tiket.com, dengan cara mengisi formulir e-refund yang dikirimkan ke email pembeli tiket.



Tiket.com akan mulai mengirimkan email berisi formulir e-refund pada Selasa, 14 Januari 2025. Pengajuan e-refund hanya akan tersedia maksimal selama 14 hari. Pemegang tiket dapat menghubungi customer care Tiket.com melalui email dan call center untuk informasi lebih lanjut.



"Kami sangat menghargai pengertian dan dukungan Anda selama masa ini, dan kami berharap dapat bertemu Anda di acara-acara mendatang," tulis iMe.



Taeyang Gagal Lepas Rindu dengan Penggemar di Indonesia





Taeyang 2025 Tour (The Light Year) merupakan konser solo pertamanya setelah 7 tahun. Terakhir Taeyang ke Indonesia pada September 2023 untuk sebagai pengisi acara festival musik di Lido Music & Arts Center, Bogor, Jawa Barat.



Pekan lalu, promotor masih sempat membagikan video-video singkat Taeyang yang ditujukan untuk para penggemar di Indonesia. Saat itu, Taeyang terlihat sangat antusias dan bersemangat untuk kembali menyapa penggemar di Indonesia.



"Sudah sangat lama sejak terakhir kali di Jakarta, aku benar-benar merindukan kalian semua. Sekarang, aku sangat senang membawa kabar ini untuk kalian, akhirnya aku akan datang ke Jakarta untuk konser soloku," kata Taeyang dalam video yang diunggah di Instagram iMe Indonesia pada Senin, 30 Desember 2024.



Taeyang juga mengungkapkan di video lainnya bahwa ia telah mempersiapkan penampilan yang spesial. "Saya sedang mempersiapkan lagu cover khusus untuk setiap kota. Silakan beri komentar jika ada lagu yang ingin kalian dengar," ujar Taeyang dalam video pada 23 Desember 2024. Ia juga mengaku ingin makan nasi goreng yang merupakan menu favoritnya.



Tentang Taeyang





Taeyang pertama kali menjadi terkenal sebagai anggota boy band BIGBANG, yang memulai debutnya pada 2006. Ia kemudian bersolo karier pada 2008. Album Hot milik Taeyang memenangkan Best R&B & Soul Album di Korean Music Awards ke-6. Album full-length debutnya, Solar (2010), menduduki puncak Gaon Album Chart, memperkuat statusnya sebagai artis solo.



Album studio kedua Taeyang, Rise (2014), mencapai kesuksesan yang signifikan, mencapai nomor 112 di US Billboard 200 dan menduduki puncak Billboard K-Pop Hot 100 dengan single utama 'Eyes', 'Nose', 'Lips'. Lagu ini menjadi salah satu hit terbesar Korea Selatan pada 2014, mendapat penghargaan Song of the Year. Album ketiganya, White Night (2017) memulai debutnya di nomor satu tangga lagu World Digital Albums Billboard dan memegang posisi teratas selama dua pekan. Taeyang juga merilis album mini atau EP Down to Earth pada 2023, yang menampilkan lagu populer seperti 'Vibe', 'Shoong!', dan 'Seed'.