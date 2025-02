Lady Gaga dan Bruno Mars Bakal Duet di Grammy Awards 2025

TEMPO.CO , Jakarta - Setelah menutup konser amal FireAid LA pada Jumat, 30 Januari 2025 dengan membawakan lagu baru ‘All I Need Is Time’, Lady Gaga akan berkolaborasi dengan Bruno Mars di panggung Grammy Awards 2025. Keduanya ingin memberikan penghormatan khusus bagi Los Angeles dan para korban kebakaran hutan dalam acara penghargaan tahunan yang digelar pada Ahad, 2 Februari 2025 tersebut.

Sebelumnya, Lady Gaga juga menyampaikan bahwa lagu ‘All I Need Is Time’ bercerita tentang waktu yang menyembuhkan. “Saya ingin menyanyikan sesuatu yang memberi harapan,” ujar Lady Gaga, dilansir dari Rolling Stones . Lagu yang ditulis bersama tunangannya, Michael Polansky itu hanya dinyanyikan di konser amal malam itu—khusus untuk para korban kebakaran hutan yang melanda California Selatan Januari lalu.

Pengumuman ini datang dari The Recording Academy pada Jumat lalu. “Para kolaborator ‘Die With a Smile’ akan mempersembahkan penghormatan khusus bagi kota Los Angeles dan mereka yang terdampak kebakaran hutan,” tulis pernyataan tersebut.

Lady Gaga dan Bruno Mars memang punya tempat istimewa di Grammy Awards tahun ini. ‘Die With a Smile’ lagu kolaborasi mereka, masuk dalam dua nominasi yaitu Song of the Year dan Best Pop Duo/Group Performance. Bagi Lady Gaga, Grammy bukan hal baru. Ia hampir selalu tampil di ajang ini setiap kali diundang. Terakhir kali, ia tampil pada 2022 untuk memberi penghormatan kepada sahabatnya, Tony Bennett.