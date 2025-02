Lady Gaga Tutup Konser FireAid dengan Lagu Baru All I Need Is Time

TEMPO.CO , Jakarta - Penyanyi dan penulis lagu Lady Gaga menutup konser amal FireAid dengan kejutan. Di panggung Intuit Dome, California pada Kamis malam, 30 Januari 2025 ia membawakan lagu baru berjudul ‘All I Need Is Time’. Lagu itu ia tulis bersama tunangannya, Michael Polansky, khusus untuk para korban kebakaran hutan di Los Angeles.

Sepanjang penampilan, Lady Gaga terus mengulang kalimat, ‘All I need is time’ yang berarti ‘Yang saya butuhkan hanyalah waktu’ hingga akhirnya seluruh penonton ikut bernyanyi bersama.

Lagu baru itu bukan satu-satunya kejutan di konser amal tersebut. Lady Gaga membuka penampilannya dengan dua lagu dari A Star Is Born, yaitu ‘Shallow’ dan ‘Always Remember Us This Way’. Tanpa rekan duetnya, Bradley Cooper, Lady Gaga tetap menghidupkan ‘Shallow’ dengan suara khasnya.

Sementara lirik ‘Always Remember Us This Way’ terasa lebih menyentuh tema kehilangan pada malam itu—kehilangan nyawa, rumah, dan kenangan berharga. Lady Gaga menutup penampilannya dengan ‘All I Need Is Time’ dan mengajak penonton menyanyikan bagian akhir lagu bersama-sama.

Panggung Amal Diramailan Deretan Musisi Besar