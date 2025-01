Lee Jin Wook Aktor Squid Game 2 dan Perjalanan Kariernya Membintangi Berbagai Drakor

Lee Jin Wook aktor asal Cheongju, Korea Selatan, lahir pada 16 September 1981. Lee Jin Wook meniti karier sebagai aktor pada 2004. Perjalanannya sebagai aktor diawali melalui film pendek berjudul My New Boyfriend, yang menjadi langkah awalnya menuju ketenaran. Pada 2003, ia dikenal sebagai model untuk Panasonic. Lee Jin Wook sempat vakum selama dua tahun antara 2009 hingga 2011 untuk menjalani wajib militer.

Lee Jin Wook pernah membintangi Voice musim kedua dan ketiga. Dalam drama kriminal thriller tersebut, ia memerankan Do Kang Woo detektif yang bekerja sama dengan tim darurat 112 untuk memecahkan berbagai kasus misterius. Drakor ini menunjukkan kemampuan Lee Jin Wook dalam membawa intensitas emosi.

Perannya dalam Nine: Nine Times Time Travel dan Bulgasal: Immortal Souls juga menjadi sorotan. Dalam drakor Nine, ia memerankan Park Sun Woo penyiar yang melakukan perjalanan waktu untuk menyelamatkan keluarganya, meski harus menghadapi konsekuensi yang berat. Adapun Bulgasal ia memerankan Dan Hwal pria yang menjadi abadi sejak Dinasti Joseon.