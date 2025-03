Lee Junho Hengkang dari JYP Entertainment Setelah 17 Tahun

Selain di dunia musik, Lee Junho juga menggeluti bidang akting. Pria 35 tahun ini debut akting dalam film layar lebar bertajuk Cold Eyes (2013). Kemudian ia membintangi film Twenty pada (2015), Memories of the Sword (2015), Rose and Tulip (2019), Homme Fatale (2019). Selain itu, Junho menghiasi berbagai drama seperti Uncontrollably Fond (2016), Good Manager (2017), Rain or Shine (2017-2018), Wok of Love (2018), Confession (2019), The Red Sleeve (2021), dan King The Land (2023).