TEMPO.CO, Jakarta - Sebagai salah satu aktor Hollywood ternama, Johnny Depp telah membintangi banyak film box office dengan berbagai karakter yang berbeda.



Johnny Deep, pria berusia 53 tahun itu, dikenal sebagai aktor yang sering memainkan karakter eksentrik dengan peran-peran menantang.



Setelah enam tahun vakum, film andalan Johnny Depp, "Pirates of the Caribbean" resmi merilis seri film terbarunya yang berjudul Salazar’s Revenge.



Film kelima "Pirates of the Caribbean" itu akan melanjutkan petualangan Johnny Depp dengan peran ikoniknya, Kapten Jack Sparrow, melawan musuhnya, Kapten Salazar yang diperankan aktor peraih piala Oscar, Javier Bardem.



Film ini juga dibintangi oleh dua karakter baru, Carina Smyth (Kaya Scdelario) dan Henry Turner (Brenton Thwaites).



Penonton di Indonesia termasuk yang beruntung karena "Salazar’s Revenge" tayang lebih awal di Indonesia mulai 24 Mei 2017, dua hari lebih awal dibanding Amerika Serikat.



Sebagai aktor yang namanya telah malang-melintang di kancah film dunia, Johnny Depp telah bermain dalam sejumlah film blockbuster dan melahirkan berbagai penghargaan kelas dunia .



Berikut daftar lima film terlaris Johnny Depp sepanjang karirnya berakting di dunia film yang dirangkum platform digital penjualan tiket bioskop BookMyShow.



1. Pirates of the Caribbean: Dead Man's Chest (2006)

Pendapatan kotor: Rp 14 triliun



Seri kedua "Pirates of the Caribbean" tersebut menjadi salah satu film terlaris yang dibintangi oleh Johnny Depp. Dengan biaya produksi Rp 2,5 triliun, film besutan sutradara Gore Verbinski itu mampu menghasilkan pendapatan lebih dari 5 kali lipatnya, yaitu Rp 14 triliun.



2. Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides (2011)

Pendapatan kotor: Rp 13,9 triliun



Seri franchise "Pirates of the Caribbean" tersebut mampu mendominasi dalam daftar film terlaris yang dibintangi Johnny Depp di posisi kedua. Meski karakter Keira Knightley dan Orlando Bloom absen dalam film tersebut, faktanya "Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides" tetap mampu menghasilkan pendapatan fantastis sebesar Rp 13,9 triliun dengan biaya produksi sekitar Rp 3,3 triliun.



3. Alice in Wonderland (2010)

Pendapatan kotor: Rp 13,6 triliun



Film yang diangkat dari sebuah buku klasik karya Lewis Caroll tahun 1865 itu ternyata menjadi salah satu film Johnny Depp dengan penghasilan tertinggi. Biaya produksi yang menghabiskan angka 2,6 triliun tersebut mampu mencetak penghasilan kotor sebesar Rp 13,6 triliun.



4. Pirates of the Caribbean: At World's End (2007)

Pendapatan kotor: Rp 12,8 triliun



Salah satu film Johnny Depp dengan biaya paling tinggi dalam seri "Pirates of the Caribbean" ini ternyata menghasilkan pendapatan yang tidak sama besarnya dengan seri seri sebelumnya. Meski begitu, seri ketiganya tetap mampu menjadi salah satu film terlaris Johnny Depp dengan penghasilan Rp 12,8 triliun atau 3 kali lipat dari biaya produksi filmnya.



5. Pirates of the Caribbean: The Curse of the Black Pearl (2003)

Pendapatan kotor: Rp 8,7 triliun



Sejak kemunculan perdananya sebagai Jack Sparrow, Depp telah membuat publik tertarik dengan cerita bajak laut dan petualangannya. Film "Pirates of the Caribbean: The Curse of the Black Pearl" sukses mengantongi pendapatan sebesar Rp 8,7 triliun karena ceritanya yang menarik. Keuntungannya pun ditaksir bernilai lebih dari 4 kali lipat dari biaya produksi filmnya.



ANTARA