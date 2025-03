Lisa BLACKPINK Debut di Top 20 Tangga Album Inggris dengan Alter Ego

Tak hanya meraih posisi ke-20 di Official Albums Chart, Alter Ego juga mencatatkan prestasi di berbagai kategori lain. Album ini menempati peringkat keempat dalam Official Albums Downloads Chart, peringkat kedelapan dalam Official Albums Sales Chart, serta menduduki posisi kesembilan dalam Official Physical Albums Chart. Sementara itu, dalam kategori streaming, album ini masuk di peringkat ke-67 pada Official Albums Streaming Chart.

Menurut laporan Soompi, suksesnya Alter Ego juga didukung oleh performa beberapa single di dalamnya. Lagu ‘Born Again’, yang menampilkan Doja Cat dan Raye, menunjukkan tren positif dengan naik ke posisi 42 dalam pekan keempatnya di Official Singles Chart. Sementara itu, lagu utama Lisa, ‘FUTW (FXCK UP THE WORLD)’ debut di posisi 96 pada Official Singles Downloads Chart. ‘Born Again’ juga mengalami kenaikan, menempati peringkat 41 di Official Singles Downloads Chart, posisi 45 di Official Singles Sales Chart, serta posisi 78 dalam Official Streaming Chart.

Pengaruh Global Lisa di Industri Musik

Pencapaian Lisa dengan Alter Ego membuktikan bahwa ia memiliki daya tarik global yang kuat, tidak hanya sebagai anggota BLACKPINK tapi juga sebagai solois. Keberhasilan albumnya di berbagai kategori menunjukkan penerimaan yang luas dari penggemar dan pendengar internasional.