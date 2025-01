Lukisan Salvator Mundi Leonardo da Vinci Terjual Rp 6 Triliun

TEMPO.CO, New York - Rumah lelang Christie di New York berhasil mencatatkan rekon penjualan lukisan karya Leonardo da Vinci. Lukisan Yesus Kristus berjudul Salvator Mundi terjual di rumah lelang Christie di New York, Rabu, 15 November 2017 dengan rekor 450,3 juta dolar AS atau sekitar Rp 6 triliun. Harga jual tersebut dua kali lebih tinggi dibanding rekor harga barang seni, yaitu lukisan Les Femmes D'Alger karya Picasso yang terjual seharga 179,4 juta dolar AS pada Mei 2015 lalu.



