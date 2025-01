Makna 101 bagi Wanna One

TEMPO.CO, Seoul - Angka 101 menjadi angka keramat bagi grup Wanna One. Selain karena grup Wanna One dilahirkan dari acara Produce 101, Wanna One menggunakan kombinasi angka 1 dan 0 di dua judul album mereka, 1x1=1 (To Be One) dan 1-1=0 (Nothing without You).



Hari ini, 15 November 2017, menandai hari ke-101 Wanna One debut. Tanpa disangka, di hari spesial ini juga terdapat kombinasi angka keramat 101. Selama 101 hari menjalani karier sebagai grup idola, album pertama Wanna One, 1x1=1 (To Be One), telah terjual 740 ribu kopi.



Sedangkan album repackaged 1-1=0 (Nothing without You), yang baru dirilis pada Senin, 13 November, telah terjual 270 ribu kopi. Jika dijumlahkan, kedua album Wanna One sudah terjual sebanyak 1,01 juta keping. Lagi-lagi muncul kombinasi angka 101!



Wanna One mengungkapkan rasa syukur mereka di akun media sosial dan berterima kasih kepada para penggemar yang disebut Wannable.



“Ini adalah hadiah yang sangat berharga untuk perayaan hari ke-101 semenjak debut dan ini tidak akan bisa terjadi tanpa dukungan para Wannable. Kami akan terus berusaha tidak menghilangkan pemikiran sebagai grup pendatang baru dan bekerja lebih keras untuk membalas cinta kalian,” tulis Wanna One.



TABLOIDBINTANG.COM