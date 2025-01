Meghan Markle Umumkan Serial Netflix Terbarunya: With Love, Meghan

TEMPO.CO , Jakarta - Meghan Markle , Duchess of Sussex mengumumkan proyek terbarunya, With Love, Meghan, sebuah serial gaya hidup yang akan tayang perdana di Netflix pada Rabu, 15 Januari mendatang. Pengumuman itu ia sampaikan lewat unggahan di akun Instagram barunya, @meghan, lengkap dengan cuplikan trailer.

Trailer serial itu memperlihatkan Meghan beraktivitas di Montecito, California, mulai dari memasak di dapur, merawat lebah di peternakan kecil, hingga merangkai bunga di sebuah toko. “Saya selalu menyukai sesuatu yang tampak biasa, lalu mengubahnya menjadi istimewa,” ungkapnya dalam klip itu, diiringi lagu ‘Do You Believe in Magic’ dari The Lovin' Spoonful.