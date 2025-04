Mengenal Jung Joon Won Pemeran Dokter Gu Resident Playbook

SETELAH Hospital Playlist tvN kembali dengan spin-off Resident Playbook (2025). Drama Korea ini menggambarkan kehidupan para dokter residen muda di Yulje Medical Center cabang Jongno. Salah satu karakter mencuri perhatian adalah Gu Do Won. Ia residen tahun keempat yang diperankan oleh Jung Joon Won.

Berbeda dengan Hospital Playlist tentang dokter senior, Resident Playbook berfokus kisah generasi baru dokter kebidanan dan kandungan yang baru menjalani karier di dunia medis.

Siapa Jung Joon Won?

Dikutip dari My Drama List, Jung Joon Won lahir pada 13 Januari 1988. Kariernya di bidang akting sudah lebih dari satu dekade. Berbekal latar belakang teater dan perfilman, Jung Joo Woon dikenal sebagai aktor yang telah memerankan berbagai jenis peran dari protagonis hingga tokoh yang kelam dan kompleks.

Dikutip dari Asian Wiki, Jung Joon Won memulai karier aktingnya dalam film The Avian Kind (2015). Sejak itu ia konsisten tampil di berbagai proyek film berkualitas seperti The Table (2017), Little Forest (2018), Believer (2018-2023), hingga Escape (2024). Dalam dunia drama, Jung pernah tampil dalam My Lawyer, Mr. Jo 2: Crime and Punishment (2019), VIP (2019), Hush (2020-2021), hingga A Model Family (2022).

Peran dalam Resident Playbook

Gu Do Won adalah dokter residen yang dijuluki Ketua Gu oleh para dokter senior dan Dewa Gu oleh para junior. Ia digambarkan sebagai figur ideal dalam bidang medis. Ia selalu tenang dalam tekanan juga cermat mengambil keputusan dan tanggap dalam kondisi darurat.

Dalam beberapa adegan, ia menunjukkan sisi lembut dan empati mendalam terhadap pasien dan juniornya. Ia menjadi pemimpin yang tegas dan efisien. Dokter Gu merupakan sosok yang selalu hadir ketika terjadi krisis, namun juga cepat menghilang begitu tugasnya selesai..

