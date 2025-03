Lady Gaga akan Konser di Singapura dan Serba-serbi Album Mayhem

- Disease

- Abracadabra

- Garden of Eden

- Perfect Celebrity

- Vanish Into You

- Killah ft. Gesaffelstein

- Zombieboy

- LoveDrug

- How Bad Do U Want Me

- Don’t Call Tonight

- Shadow Of A Man

- The Beast

- Blade of Grass

- Die With A Smile with Bruno Mars

Rekam Jejak Lady Gaga

Grammy Awards mencatat ia telah masuk nominasi sebanyak 38 kali dan memenangkan 14 di antaranya, termasuk Best Pop Duo-Group Performance bersama Bruno Mars untuk lagu Die with a Smile pada 2025.

Beberapa lagu hit Lady Gaga yang pernah meraih Grammy adalah Poker Face, Bad Romance, dan Telephone. Lady Gaga juga berkarier dalam bidang akting dengan peran dalam film A Star Is Born serta musim kedua serial Wednesday.

Jadwal Penjualan Tiket

- Mastercard Presale: 18 Maret 2025 (08.59 WIB) - 20 Maret 2025

- Klook Presale: 19 Maret 2025 (09.00 WIB) - 21 Maret 2025

- KrisFlyer Presale: 20 Maret 2025 (11.00 WIB) - 21 Maret 2025

- Live Nation Presale: 20 Maret 2025 (11.00 WIB - 22.59 WIB)

- General Sale: 21 Maret 2025

Platform Klook membatasi pembelian tiket maksimal enam tiket per-pengguna.

Marvela turut berkontribusi dalam penulisan artikel ini

