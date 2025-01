Mengulik Stensilan Mesum Enny Arrow Era 1980-1990-an

Mengapa Novel Enny Arrow Dikategorikan dalam Sastra Erotis?

Novel Enny Arrow merupakan stensilan mesum yang populer pada 1980-1990-an. Kala itu, ia menjadi barang paling diburu di lapak-lapak buku emperan di kawasan Pasar Senen dan Pasar Baru, Jakarta Pusat. Penjualannya tak terbendung meski dilakukan secara sembunyi-sembunyi.

Kendati popularitasnya tinggi, penulis novel erotis itu hingga kini masih misterius. Siapa dia? Apakah Enny Arrow adalah seorang pengarang yang memang hanya menulis atas nama Enny Arrow? Ataukah Enny Arrow sebuah nama "generik" yang dicantumkan para pedagang lapak sebagai trade mark setiap stensilan mesum, sementara pengarangnya sesungguhnya bisa siapa saja?

Novel itu merupakan stensilan mesum yang populer pada 1980-1990-an. Sebagai bacaan mesum, cerita-cerita dalam novel Enny Arrow memang selalu menonjolkan adegan ranjang, meski judul pada setiap terbitannya berbeda. Dalam novel Enny Arrow, adegan seks dituliskan secara vulgar. Tujuannya memancing gairah seksual pembaca.