Momen Jinyoung B1A4 dan Dahyun TWICE Hadiri Premiere You are the Apple of My Eye di Jakarta

TEMPO.CO, Jakarta - Jung Jinyoung B1A4 dan Dahyun TWICE datang ke Indonesia untuk menghadiri pemutaran film terbaru mereka berjudul You are the Apple of My Eye. Keduanya datang untuk promosi sekaligus menyapa langsung para penggemar di Epicentrum XXI, Jakarta Selatan pada Senin, 10 Februari 2025.



Mereka datang bersama produser sekaligus sutradara You are the Apple of My Eye, yaitu Song Dae Chan dan Young Myoung Cho. World Premiere dari film ini secara khusus hanya digelar di Indonesia, setelah sebelumnya diputar di Busan International Film Festival pada Oktober 2024 lalu. "Saya sangat bersyukur bisa datang ke Indonesia untuk film pertama saya. Ini adalah film yang dibuat bersama aktor-aktor berbakat dan kru yang passionate dan penuh semangat, jadi saya harap Anda menikmatinya,” ujar Song Dae Chan.

You are the Apple of My Eye versi Korea ini merupakan remake dari film Taiwan berjudul sama yang mencetak berbagai rekor box office pada 2011. Film komedi romantis ini mengeksplorasi tema cinta pertama, persahabatan, dan pencarian jati diri.

Sebelum acara pemutaran film, para pemeran, sutradara, dan produser mengikuti sesi konferensi pers bersama rekan-rekan media. Dalam momen tersebut mereka membahas mengenai perasaan kembali ke Indonesia, pendalaman karakter, hingga pengalaman selama syuting film. Jinyoung dan Dahyun Kembali ke Indonesia

Jinyoung dan Dahyun sebelumnya sudah pernah ke Indonesia. Jinyoung pertama kali datang 12 tahun yang lalu dan kini baru mendapat kesempatan untuk kembali. Ia mengaku menyukai banyak hal dari Indonesia sampai mengaku ingin berkunjung lagi di lain waktu. "Saya suka dengan udaranya dan disambut oleh para penggemar," kata Jinyoung.

Dua tahun lalu, Dahyun sempat mampir ke Indonesia. Penyanyi 26 tahun ini bersama rekan-rekannya yang tergabung dalam grup K-pop TWICE menggelar konser Ready to Be di Jakarta International Stadium (JIS) pada 23 Desember 2023. Namun, ini kali pertamanya datang ke Indonesia sebagai seorang aktris. "Setelah tiba di Indonesia, saya langsung makan nasi goreng dan mi goreng," ungap Dahyun. Jinyoung dan Dahyun Sapa Penggemar dari Dekat

Setelah konferensi pers yang berlangsung sekitar hampir satu jam, Jinyoung dan Dahyun bersiap untuk berjalan di karpet merah untuk menyapa para penggemar secara langsung. Beberapa penggemar beruntung dapat berdiri tepat di area karpet merah dengan jarak yang sangat dekat. Sementara mereka yang tidak mendapatkan akses, menunggu dan melihat dari balik kaca di luar tempat acara.

Para penggemar membawa beberapa barang koleksi untuk ditandatangani oleh Jinyoung dan Dahyun. Keduanya mulai berjalan perlahan dan memberikan tanda tangan satu per satu pada barang yang disodorkan penggemar. Jinyoung bahkan melakukan swafoto dengan menggunakan beberapa ponsel penggemar.

Tidak lama setelah itu, para undangan dan penggemar dipersilakan untuk masuk ke dalam studio untuk menonton You are the Apple of My Eye pertama kalinya. Sebelum film diputar, Jinyoung, Dahyun, dan sutradara Song Dae Chan sekali lagi menyapa para penonton di dalam studio bioskop. Kesan Penonton You are the Apple of My Eye

Selain media dan penggemar, beberapa selebgram, YouTuber, dan influencer Tanah Air diundang hadir. Salah satunya adalah YouTuber Nessie Judge yang memiliki lebih dari 11 juta subscribers. Ia merasa terhibur dengan film Korea ini dan memuji akting para bintang utamanya.

"Bagus banget, ini adalah film yang sangat menyentuh hati dan lucu banget, benar-benar bikin mengingat-ingat cinta monyet saat SMA," ucap Nessie kepada Tempo usai menonton film You are the Apple of My Eye. "Ada satu adegan di mana Dahyun menangis, bagus banget, luar biasa."

Film You are the Apple of My Eye akan tayang di bioskop Korea Selatan dan Indonesia secara bersamaan, yaitu pada Jumat, 21 Februari 2025. Selanjutnya, film ini akan dirilis di Thailand pada 6 Maret 2025, Filipina pada 12 Maret 2025, dan Taiwan, Singapura, Malaysia, dan Hongkong pada semester pertama 2025.