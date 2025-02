Maudy Ayunda Nyanyikan Soundtrack Film Korea You Are the Apple of My Eye

TEMPO.CO , Jakarta - Penyanyi dan aktris Maudy Ayunda didapuk untuk mengisi soundtrack film Korea You Are the Apple of My Eye . Film yang dibintangi Jinyoung B1A4 dan Dahyun TWICE itu dijadwalkan tayang serentak di Korea Selatan dan Indonesia pada 21 Februari 2025. Menurut laporan Naver , Maudy menyanyikan lagu berjudul ‘Now Do You’ yang terpilih sebagai salah satu lagu utama dalam film.

Sebagai bagian dari promosi film, pemeran utama You Are the Apple of My Eye, Jinyoung dan Dahyun, dijadwalkan mengunjungi Jakarta pada 8-11 Februari 2025. Selain hadir dalam konferensi pers, mereka juga akan datang di gala premiere film ini di Epicentrum XXI, Jakarta Selatan, pada 10 Februari 2025.

Lagu ‘Now Do You’ resmi dirilis pada Rabu, 5 Februari 2025, dan sudah tersedia di berbagai platform musik digital, termasuk Spotify dan Apple Music. Dilansir dari kanal YouTube Most Contents Official, lagu ini memiliki melodi manis dan lirik yang hangat, yang nantinya selaras dengan emosi yang ingin disampaikan dalam cerita.

Adaptasi dari Film Taiwan

Film You Are the Apple of My Eye merupakan adaptasi dari film Taiwan berjudul sama yang populer pada 2011. Dikutip dari Soompi, film ini berkisah tentang Jin Woo (Jinyoung), seorang remaja 18 tahun yang selama bertahun-tahun mengumpulkan keberanian untuk menyatakan cintanya kepada Seon Ah (Dahyun), gadis yang telah lama ia kagumi.