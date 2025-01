Muhammad Adhiyat di Pengabdi Setan Raih Pemain Anak Pilihan Tempo

TEMPO.CO, Jakarta - Lewat peran sebagai Ian, Muhammad Adhiyat, meraih Piala Pemain Anak Pilihan Tempo 2017. Adhiyat memenangkan penghargaan lewat perannya sebagai Ian dalam film Pengabdi Setan. "Aku enggak nyangka bakal menang. Aku berterima kasih sama Om Joko dan kedua orang tua aku," ujar Adhiyat di Epicentrum, Jakarta, Senin 27 November 2017.



Juri menilai Muhammad Adhiyat dalam Pengabdi Setan sangat mencuri perhatian karena menjadi sumber humor dalam film horor tersebut. Salah satu juri Festival Film Tempo 2017 Leila S. Chudori berpendapat, dalam film tersebut, Adhiyat memiliki range karakter yang luas dan mampu menguasai perubahan karakter yang drastis dengan baik. Baca: Merasa Tak Salah, Dewi Perssik Siap Laporkan Petugas Transjakarta



Ian mengalahkan nominasi lain yaitu Muh. Riziq dari film Turah, Ni Kadek Thaly Titi Kasih dalam film The Seen and Unseen. Ian juga mengungguli Ida Bagus Putu Radithya Mahijasena dalam film The Seen and Unseen, dan koleganya dalam film Pengabdi Setan Nasar Annuz.



Edisi khusus Film Pilihan Tempo kerap hadir setiap tahunnya. Edisi ini merupakan oase dari pemberitaan Tempo selama ini yang kerap dikenal sebagai media yang erat dengan pemberitaan politik dan investigasi. Baca: Pandangan APROFI dan LSF Terkait Film Naura



Penjurian Festival Film Tempo terhadap sejumlah film dilakukan sepanjang periode Oktober 2016-November 2017. Acara malam penganugerahan ini dipandu oleh Indy Barends.