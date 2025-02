Nirvana Kejutkan Penggemar Tampil Reuni di Konser Amal FireAid

Dari Aberdeen, dekat Seattle, Nirvana merupakan bagian dari skena bawah tanah postpunk yang berpusat di K Records di Olympia, Washington, sebelum mereka merekam single pertama mereka, “Love Buzz” (1988), dan album, "Bleach" (1989), untuk Sub Pop, perusahaan rekaman independen di Seattle.

Mereka menyempurnakan perpaduan antara pop gaya 1960-an dan heavy metal-hard rock pada 1970-an di album pertama mereka untuk label besar, Geffen "Nevermind", yang menampilkan lagu anthemic “Smells Like Teen Spirit,” sebagai ekspresi penuh dari kepedulian terhadap punk yang pertama kali meraih kesuksesan di pasar massal di Amerika Serikat.

Pada 2002, album Nirvana menjadi hit terbesar muncul dan menyertakan single “You Know You're Right” yang belum pernah dirilis. Pada tahun itu, kumpulan jurnal Cobain juga diterbitkan. Pada 2014, band ini dilantik ke dalam Rock and Roll Hall of Fame. Beberapa tahun berselang, membuktikan pengaruhnya, Nirvana menerima Penghargaan Grammy untuk pencapaian seumur hidup pada 2023.