Orchest Stamboel, Band Lokal yang Dilirik Label Eropa

Orchest Stamboel terdiri dari Adnan Nanda (gitar, vokal), Hanafi Imamusu (bass, vokal), dan Edwin Harahap (drums, vokal). Tak tanggung-tanggung band ini merilis album perdana mereka di bawah sebuah label independen Belanda, Sam Sam Music.



Orchest Stamboel akan mengibarkan Merah-Putih di skena musik Eropa dan Amerika.



Menurut sang drummer, Edwin, album perdana mereka "Time Travelers" menjadi amat spesial karena selain didistribusikan di Eropa dan Amerika, album tersebut juga dirilis di bawah label yang sama-sama menaungi sang legenda Indorock, The Tielman Brothers.



"Sebuah kebanggaan bisa berada 'satu atap' dengan idola kami The Tielman Brothers. Apalagi di album kami juga terdapat dua lagu yang menggunakan Bahasa Indonesia sebagai liriknya. Keren sekali mengetahui lagu-lagu kami bisa mengudara di atmosfer Eropa dan Amerika sana,” kata Edwin dalam keterangan tertulisnya, Sabtu 9 Desember 2017.



Sebagai salah satu label musik independen tertua di Belanda, Sam Sam Music memang memiliki spesialisasi dalam ranah musik rocknroll ’50/’60-an, IndoRock, dan gitar instrumentalia.



Sejak tahun 1974, perusahaan ini juga telah merilis album beberapa musisi lintasnegara dan multigenre seperti Madeline Bell, Sharmez, Willy and His Giants, Linda Hopkins, DJ Babba, Nokie Edwards, Sharmez, dan Nat Gonella.