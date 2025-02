Pakai Bahasa Jerman, G-Dragon Ungkap Makna Album Ubermensch

Daftar lagu di album Ubermensch

1. Home Sweet Home (feat. Taeyang and Daesung)

2. Power

3. Too Bad (feat. Anderson .Paak)

4. Drama

5. IBELONGIIU

6. Take Me

7. Bonamana

8. Gyro Drop

Tur Konser Solo Pertama G-Dragon dalam 8 Tahun