Pengganti Sutradara Drama Kim Woo Bin dan Suzy yang Mundur di Tengah Jalan

TEMPO.CO, Jakarta - Sutradara Lee Byung Hun mengundurkan diri dari drama Korea terbaru yang dibintangi Kim Woo Bin dan Suzy. Sutradara baru telah ditetapkan untuk melanjutkan produksi drama yang memiliki judul sementara All The Love You Wish For tersebut.

Menurut laporan Edaily yang dikutip Soompi pada Senin, 27 Januari 2025, sutradara Lee Byung Hun telah meninggalkan proyek All The Love You Wish For selama produksi tahun lalu karena alasan pribadi. Lee Byung Hun sendiri sebelumnya terkenal sebagai sutradara Extreme Job (2019) dan Melo Is My Nature (2019).

"Memang benar bahwa sutradara Lee Byung Hun mengundurkan diri karena alasan pribadi," kata seorang perwakilan dari tim produksi drama tersebut. Sutradara The Glory Ambil Alih All The Love You Wish For

Bersamaan dengan konfirmasi tersebut, pihak produksi drama mengungkapkan bahwa sutradara Ahn Gil Ho dari The Glory bergabung sebagai sutradara tim B pada Juli 2024. Ia membantu menyelesaikan syuting All The Love You Wish For. “Kami meminta pengertian Anda bahwa kami tidak dapat memberikan rincian lebih lanjut mengenai waktu dan alasan kepergian Sutradara Lee Byung Hun," ujar perwakilan tersebut.

Ahn Gil Ho merupakan sutradara dari drama The Glory yang tayang di Netflix dan dibintangi oleh Song Hye Kyo. The Glory sendiri adalah karya dari Kim Eun Sook, yang juga menulis skenario All The Love You Wish For. Di tengah popularitas The Glory, Ahn Gil Ho justru tersandung kasus perundungan atau bullying. Ia mengaku pernah melakukan bullying saat sekolah di Filipina 27 tahun lalu, setelah sempat beralasan tidak ingat. Melalui kuasa hukumnya pada Maret 2023, Ahn Gil Ho meminta maaf atas perilakunya di masa lalu, khususnya kepada korban. Proses Produksi Drama All The Love You Wish For

Proses syuting untuk All The Love You Wish For telah rampung pada akhir Oktober 2024. Proses pascaproduksi kini tengah berjalan, dan drama komedi romantis fantasi tersebut ditetapkan tayang perdana tahun ini di Netflix.

"All The Love You Wish For membutuhkan pekerjaan teknis yang signifikan seperti CGI, jadi kami mendedikasikan upaya yang besar untuk pascaproduksi. Sebuah tim profesional dari berbagai bidang telah berkolaborasi secara ekstensif untuk menciptakan apa yang kami harap akan menjadi salah satu proyek terbaik tahun ini," ungkap tim produksi.

Everything Will Come True merupakan drama reuni yang mempertemukan kembali Kim Woo Bin dan Suzy setelah 8 tahun sejak Uncontrollably Fond (2016). Drama ini akan mengikuti kisah jin (Kim Woo Bin) yang terperangkap di dalam lampu dan seorang perempuan yang membantunya melarikan diri bernama Ka Young (Suzy). Ahn Eun Jin dan Noh Sang Hyun juga akan bermain di drama yang diproduksi oleh Haw & Dam Pictures ini.