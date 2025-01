Reaksi Shah Rukh Khan Usai Namanya Disebut Chris Martin saat Konser Coldplay

Coldplay menggelar konser Music of the Spheres World Tour di di Stadion Olahraga DY Patil, Mumbai selama tiga hari, pada 18, 19, dan 21 Januaro 2025. Ketika hendak membawakan lagu 'Yellow', Chris Martin secara tiba-tiba menyebutkan nama aktor 59 tahun itu di atas panggung. "Shah Rukh Khan selamanya," ujarnya. Para penonton langsung bersorak.

Selain Shah Rukh Khan, video tersebut juga diunggah oleh putrinya, Suhana Khan. Suhana menonton konser Coldplay di Mumbai bersama adik laki-lakinya, AbRam Khan, dan teman mereka, Navya Nanda. Aktris 24 tahun itu memberi judul unggahan momen keseruan konser Coldplay itu dengan penggalan lirik lagu 'The Scientist' milik Coldplay. "Take me back to the start (bawa aku kembali ke awal)," tulisnya.