Rencana Jonas Brothers pada 2025: Tur dan Karya

TEMPO.CO, Jakarta - Jonas Brothers membocorkan rencana mereka untuk tahun 2025, termasuk pertunjukan dan peluncuran karya musik baru. Ini bagian dari perayaan 20 tahun karier mereka. Pengumuman ini disampaikan menjelang penampilan mereka di acara Dick Clark’s New Year’s Rockin’ Eve with Ryan Seacrest di New York City pada 31 Desember 2024.