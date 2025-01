Ryan Reynolds dan Blake Lively akan Absen dari Golden Globes 2025

TEMPO.CO, Jakarta - Pasangan Ryan Reynolds dan Blake Lively dikabarkan tidak akan menghadiri upacara penghargaan Golden Globes 2025 di The Beverly Hilton, Beverly Hills, California pada Ahad, 5 Januari waktu setempat. Keduanya absen di tengah kasus hukum Blake Lively dengan lawan mainnya di It Ends With Us sekaligus sutradara, Justin Baldoni.



Menurut Deadline, lawan main Ryan Reynolds di film Deadpool & Wolverine, Hugh Jackman, juga dipastikan tidak akan hadir. Padahal film keluaran Marvel Studios berpenghasilan 1,33 miliar dolar AS itu mendapatkan satu nominasi Golden Globes dalam kategori Prestasi Sinematik dan Box Office atau Cinematic and Box Office Achievement. Blake Lively juga sempat tampil singkat dalam Deadpool & Wolverine.

Pihak-pihak terdekat mengungkapkan keputusan mereka bertiga untuk absen dari Golden Globes 2025 telah dibuat jauh sebelum Blake Lively menggugat Justin Baldoni dan timnya atas tuduhan pelecehan seksual di lokasi syuting It Ends With Us dan kampanye pencemaran nama baik di pengadilan federal di New York. Keputusan Ryan Reynolds dan Blake Lively untuk tidak menghadiri Golden Globes ke-82 tahun ini bukan karena skandal It Ends With Us terbaru, menurut sumber kepada Deadline.

Ryan Reynolds, Blake Lively, Gigi Hadid dan Hugh Jackman menghadiri pemutaran perdana Film 'Deadpool and Wolverine' di New York City, New York, AS, 22 Juli 2024. REUTERS/Caitlin Ochs

Sebelumnya, Ryan Reynolds dinominasikan untuk Aktor Terbaik di Golden Globes 2017 untuk perannya sebagai Deadpool. Sayangnya, ia kalah dari Ryan Gosling, yang menang untuk La La Land. Hugh Jackman juga pernah dinominasikan di Golden Globes sebanyak empat kali dan menang sekali untuk Aktor Terbaik dalam Film Komedi/Musikal untuk perannya sebagai Jean Valjean di Les Miserables (2012). Kasus Blake Lively dan Justin Baldoni Tidak akan Dibahas Selama Golden Globes 2025

Aktris dan komedian Nikki Glaser telah ditunjuk untuk menjadi pembawa acara Golden Globes 2025. Nikki Glaser membuat sejarah sebagai perempuan pertama yang menjadi pembawa acara tunggal Golden Globes. Nikki menegaskan bahwa dia tidak akan membuat lelucon tentang pertikaian hukum Blake Lively dengan Justin Baldoni selama acara.

"Saya pikir masalah Blake Lively-Justin Baldoni adalah masalah yang sangat sensitif saat ini sehingga hanya dengan menyebutkannya saja akan tampak seperti saya berada di pihak yang salah, meskipun sebenarnya saya tidak akan pernah berada di pihak yang salah," kata Nikki Glaser kepada Yahoo! Entertainment. "Saya juga tidak ingin menyebutkan namanya, sejujurnya saya marah karena saya tahu namanya, jadi saya tidak perlu menyebutkannya lagi." Emilia Perez Raih Nominasi Terbanyak di Golden Globes 2025

Film garapan sutradara Jacques Audiard, Emilia Perez, menerima nominasi terbanyak di Golden Globes tahun ini. Total ada 10 nominasi, termasuk Film Terbaik, Sutradara Terbaik, Musik Orisinal Terbaik, serta Pemeran Pendukung Terbaik untuk Selena Gomez dan Zoe Saldana.

Emilia Perez diangkat dari novel Ecoute karya Boris Razon yang dirilis pada 2018. Film ini menggabungkan elemen musikal, drama kriminal, dan eksplorasi identitas gender. Emilia Perez mengisahkan perjalanan seorang pemimpin kartel narkoba di Meksiko, Juan ‘Manitas’ Del Monte (Karla Sofia Gascon), yang memutuskan untuk meninggalkan kehidupan kriminal dan menjalani operasi pergantian gender.