Sam Smith Kembali Lewat Lagu Too Good at Goodbyes

TEMPO.CO, Jakarta -Usai memenangkan Piala Oscar 2016 untuk kategori Best Song Original lewat lagu “Writing's On The Wall” Sam Smith (25) memutuskan rehat dari dunia tarik suara.

Kini ia kembali menyapa penggemarnya melalui lagu “Too Good at Goodbyes”. Siapa sangka, baru sebulan rilis, lagu bertemakan cinta itu berhasil menembus 20 besar tangga lagu bergengsi Billboard.

Sam kembali mencuri perhatian perhatian. Tidak hanya untuk lagu barunya tetapi juga penampilan barunya yang bikin pangling.

Sam Smith menggebrak dunia di usia 22 tahun. Setelah sukses memukau penikmat musik Inggris lewat debut solo perdananya “Money On My Mind”, ia berhasil menembus industri musik Amerika lewat lagu “Stay With Me”, “Lay Me Down”, dan “I'm Not The Only One”.

Ketiganya terdapat dalam album In The Lonely Hour. Alhasil, Sam diganjar empat piala Grammy Awards 2015 sekaligus. Di antaranya untuk kategori Song Of The Year dan Record Of The Year.

Usai memborong empat piala Grammy, Sam Smith mengakui mengalami masa sulit akibat hubungannya dengan sang kekasih karam.

“Ada momen di mana saya sangat emosional dan mulai kehilangan jati diri. Saya menjadi sangat jauh dengan keluarga dan teman-teman saya,” ungkap penyanyi kelahiran London, 19 Mei 1992 ini.

Kesedihan dan kekecewaan Sam berimbas pada produktivitasnya dalam mencipta lagi. Ia tidak lagi bersemangat menulis lagu hingga persiapan album keduanya pun molor.

Kondisi tersebut tidak berlangsung lama. Sam cepat bangkit dari keterpurukan. Ia bersyukur dikelilingi orang-orang yang tidak pernah lelah untuk mendukungnya.

“Tim saya harus memaksa saya pergi ke studio, karena saya hampir merasa tidak ingin melakukannya (menulis lagu) lagi,” kata penyanyi yang debut albumnya terjual 12 juta kopi di seluruh dunia.

Semua peristiwa yang ia alami dan rasakan akhirnya dituangkan dalam album kedua yang akan dirilis sebelum Natal ini.

"Album ini kumpulan cerita-cerita pendek selama dua tahun terakhir hidup saya. Saya menuangkan seluruh isi hati saya dalam setiap lagu dan berharap orang lain menyukainya," terang Sam.