Sejumlah Film Ghibli akan Tayang di Indonesia Tahun 2018

TEMPO.CO, Jakarta -Studio animasi asal Jepang Ghibli akan kembali ke Indonesia tahun depan dengan deretan film populernya, salah satunya "Kiki's Delivery Service" menyoal kisah penuh keajaiban dan kegigihan hati.



Selain itu adapula, "From Up on Poppy Hill", kisah unik nan klasik, "Arriety dan Pom Poko" yang akan tayang pada Februari 2018.



Lalu, "Porco Rosso", "When Marnie Was There" juga akan Studio Ghibli hadirkan sebagai penutup di bulan Maret 2018.



Sebelum itu, "Castle in The Sky", salah satu film legendaris Studio Ghibli karya Hayao Miyazaki terlebih dahulu menyapa penggemar Indonesia hari ini.



Film pertama setelah Studio Ghibli resmi berdir ini, bercerita tentang petualangan seorang anak laki-laki dan perempuan yang berusaha menyimpan kristal ajaib dari sekelompok agen militer, saat mencari istana legendaris di balik awan. Castle in the Sky juga telah memenangkan Animage Anime Grand Prix pada tahun 1986.



“Film Castle in The Sky merupakan film nostalgia yang tak lekang oleh waktu. Bahkan di tahun 2011 saat ditayangkan kembali di Jepang, film ini berhasil memecahkan rekor global Twitter dengan tagar #balse,” ujar Tomofumi Fukuda, Presiden Direktur dari Marubeni Corporation, salah satu partner dari Studio Ghibli di Indonesia dalam siaran persnya.



Castle in The Sky atau yang lebih dikenal dengan Laputa terinspirasi dari salah satu nama pulau terbang di perjalanan fiksi Welsh, Gulliver’s travel, karya Jonathan Swift.