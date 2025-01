Sempat Dikritik karena Pemilihan Sejumlah Aktor Kontroversial, Simak 13 Pemain Squid Game Season 2

TEMPO.CO , Jakarta - Squid Game Season 2 kini menjadi sorotan, tidak hanya karena alur ceritanya yang penuh intrik, tetapi juga kontroversi mengenai pemilihan beberapa aktor. Sutradara Hwang Dong Hyuk menjelaskan alasannya tetap memilih aktor-aktor yang memiliki latar belakang kontroversial, seperti Choi Seung Hyun (T.O.P eks BIGBANG), Oh Dal Su, dan Song Young Chang.

Oh Dal Su pernah terlibat dalam kasus pelecehan seksual pada 2018, namun setelah membantah tuduhan tersebut, ia meminta maaf kepada korban. Kasusnya berakhir tanpa penyelidikan lebih lanjut karena adanya undang-undang pembatasan. Di musim kedua, ia berperan sebagai Kapten Kapal Park. Hwang Dong Hyuk menegaskan bahwa kasus tersebut sudah selesai tanpa tuntutan lebih lanjut.

1. Lee Jung Jae sebagai GI Hun Gi-hun, pemenang Squid Game sebelumnya, kini bertekad untuk membalas dendam dan menghentikan turnamen mematikan itu untuk selamanya. Ia tak ragu untuk melacak Salesman jahat yang merekrut pemain potensial, dengan harapan ini akan membawanya kembali ke lokasi permainan yang tak terdeteksi. Kesuksesan mengejutkan Squid Game mengangkat Jung-jae sebagai bintang internasional, yang akhirnya membawanya meraih peran dalam serial prekuel Star Wars, The Acolyte.

2. Lee Byung Hun sebagai Front Man

The Front Man, yang memimpin Squid Game dan memastikan acara berjalan lancar demi kepuasan para investor kaya, juga merupakan kakak laki-laki Jun-ho. Namun, setelah ditembak di tepi tebing di akhir musim pertama, ia tampaknya telah meninggalkan keluarganya selamanya. Selain tampil dalam banyak peran di Korea Selatan, Byung-hun juga terlibat dalam beberapa proyek Hollywood, seperti film GI Joe, Red 2, Terminator Genisys, dan pembuatan ulang The Magnificent Seven pada 2016.