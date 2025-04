Sempat Kecewakan Penggemar, Linkin Park Puncaki Billboard 200

TEMPO.CO, Los Angeles - Menurut data Nielsen SoundScan, band rock California Linkin Park untuk keenam kalinya bertengger pada puncak album Billboard 200, Selasa, 30 Mei 2017, waktu setempat. Pencapaian mereka itu berkat album One More Light.



Album studio ini sudah terjual sekitar 111.000 unit selama sepekan, menggeser album solo punggawa One Direction Harry Styles ke nomor tiga. Album sudah selama sepekan "angkuh" berada di puncak tangga.

Album Damn dari rapper Kendrick Lamar naik lagi ke posisi kedua setelah terjual 97 ribu unit pada pekan keenam peluncurannya.



Album Billboard 200 dihitung dari penjualan album, lagu (10 lagu setara dengan satu album), dan aktivitas streaming (1.500 stream setara dengan satu album).



Pada tangga lagu digital yang dihitung dari penjualang single online, lagu Despacito dari penyanyi Puerto Rico Luis Fonsi yang berkolaborasi dengan Justin Bieber, memuncaki tangga lagu ini untuk pekan ketiga setelah terjual 137.000 kopi lagu, demikian Reuters.

Pencapaian Linkin Park ini seperti penebusan setelah lagu mereka bejudul Heavy menimbulkan rasa kecewa para penggemar. Lagu yang merupakan hasil kolaborasi Linkin Park dengan Kiiara dan diluncurkan 16 Februari 2017, lalu dinilai terlalu ngepop oleh sebagian fans.

ANTARA