Serba-serbi NCT Wish yang akan Kembali pada April 2025

GRUP K-Pop naungan agensi SM Entertainment, NCT Wish akan kembali bersama anggota lengkap mereka melalui album mini pada April 2025. NCT Wish adalah subunit NCT. “Memang benar bahwa NCT Wish akan comeback pada April dengan album mini kedua mereka,” keterangan tertulis SM Entertainment yang dikutip Antara.

Momen ini menjadi yang pertama bagi NCT Wish di Korea Selatan setelah tujuh bulan sejak album mini debut Steady dirilis pada September 2024. Kembalinya NCT Wish kali ini akan dilakukan dengan formasi lengkap, karena Riku akan kembali berpartisipasi setelah sempat hiatus karena masalah kesehatan sejak Oktober 2024. Tentang NCT Wish

1. Berawal dari Program Survival

NCT Wish sebelumnya dikenal dengan nama NCT New Team. Grup ini dibentuk melalui program survival show bernama NCT Universe: Lastart. Melalui program tersebut, terpilih enam anggota yang kemudian debut sebagai NCT Wish.

Sebelum debut, NCT Wish telah merilis single pra-debut berjudul Hands Up dan We Go pada Oktober 2023. NCT Wish debut di Tokyo pada 21 Februari 2024 dengan single berjudul Wish. Lagu Wish adalah merupakan dance old-school hip-hop tempo sedang yang menggambarkan tekad untuk menyimpan harapan pada awal masa depan yang baru.

2 Konsep NCT Wish

NCT Wish sebelumnya bernama NCT Tokyo, subunit terakhir dari grup idola K-Pop multinasional, NCT. Nama Wish di belakang kata NCT bermakna harapan dan keinginan dari para anggota dan penggemar untuk membentuk grup.

Slogan yang dibawakan oleh grup tersebut Wish for Our Wish. Slogan yang dimaknai bahwa anggota dan tim memiliki ambisi mendukung keinginan dan impian semua orang melalui musik mereka.

3. Satu Anggota Keluar Sebelum Debut

Diketahui bahwa pada 2022 melalui situs web K-Pop Fandom, SM Entertainment mengungkapkan rencana untuk membentuk grup unit NCT yang berbasis di Tokyo. Grup tersebut direncanakan terbentuk dengan nama awal NCT 140 yang berarti koordinat memanjang dari Tokyo. Akan tetapi, nama unit tersebut berganti menjadi NCT Tokyo.

Nama NCT Tokyo pun diganti menjadi NCT New Team yang pada awalnya debut dengan beranggottujuh orang. Pada 2 Oktober 2023, SM Entertainment mengumumkan, Jungmin keluar grup karena masalah kesehatan.

Dengan beranggota enam orang, NCT New Team kemudian mengganti nama mereka menjadi NCT Wish sebagai nama grup pada 17 Januari 2024. Nama itu dipakai untuk debut mereka pada 21 Februari 2024 hingga saat ini. Dua anggota grup NCT Wish berasal dari Korea Selatan, Sion dan Jaehee. Adapun yang lainnya berasal dari Jepang, Riku, Yushi, Ryo, dan Sakuya.

Andika Dwi turut berkontribusi dalam penulisan artikel ini.