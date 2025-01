Si Juki The Movie Raih 72 Ribu Penonton di Hari Pertama

TEMPO.CO , Jakarta - Falcon Pictures kembali mengukir sejarah manis di dunia film Indonesia. Film produksi animasi 2D pertamanya yang berjudul Si Juki The Movie : Panitia Hari Akhir sukses mendapatkan 72 ribu penonton, meski dengan jumlah studio yang terbatas. Baca: Si Juki The Movie Bakal Dibuatkan Sekuelnya dengan Satu Syarat

Produser Falcon Pictures, Frederica mengaku senang dengan pencapaian yang didapatkan Si Juki The Movie ini. “ Puji tuhan, ini sebuah kebanggaan buat Falcon Pictures, karena film animasi pertama kami mendapatkan respon yang luar biasa dari masyarakat. Mudah-mudahan respon yang luar biasa ini, akan terus berlanjut dihari-hari berikutnya selama film Si Juki Tayang dibioskop,” ujarnya.