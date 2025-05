TEMPO.CO, Jakarta - Setelah sukses mendatangkan Bon Jovi, promotor Live Nation Indonesia sudah mengambil ancang-ancang untuk konser tahun depan. Seperti tertuang dalam rilis yang diterima Tempo pada Kamis, 15 Oktober 2015, promotor telah memilih band pop punk asal Australia, 5 Second of Summer (5SOS), untuk didatangkan ke Indonesia.



Konser 5SOS akan digelar di ICE-BSD City pada Sabtu, 5 Maret 2016. Konser ini akan menjadi penampilan pertama band yang diperkuat Luke Hemming (vokal/gitar), Michael Clifford (gitar), Calum Hood (bas), dan Ashton Irwin (drum) di Indonesia.



"Kami sangat senang mempromosikan 5 Second To Summer di Indonesia. Band ini mendapat permintaan yang tinggi dari penggemarnya di Indonesia dan kami sangat bersemangat membawa mereka ke Jakarta untuk pertunjukan live pertama kalinya di Indonesia," begitu tulis Kimberley Fraser, direktur pelaksana Live Nation Indonesia, dalam rilisnya.



Penjualan tiket baru akan dibuka untuk publik pada Senin, 19 November 2015 lewat situs resmi www.jakarta5sos.com. Namun promotor juga menjanjikan keuntungan bagi 500 pembeli tiket pertama.



"Kami menyediakan kesempatan untuk 500 fans untuk berpartisipasi langsung pada saat 5SOS melakukan check sound," tulis Kimberley Fraser.



5SOS dibentuk di Sydney, Australia, pada 2011 dan mulai tenar lewat YouTube. Pada 2014, debut album self-titled dengan single She Looks So Perfect dirilis dan berhasil berada di posisi puncak di sebelas negara.



Konser di Jakarta merupakan rangkaian tur dunia 5SOS yang bertajuk "Sounds Live Feels Lives". Tujuan dari tur ini adalah untuk mempromosikan album terbaru berjudul Sounds Good Feels Good yang baru akan dirilis pada 23 Oktober 2015.



LUHUR TRI PAMBUDI