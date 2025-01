Siap-siap Nostalgia, Berikut Daftar Musikus THE 90's FEST

Acara ini akan menjadi ajang reuni bagi para musikus di era tersebut. “Memang seninya di The 90’s Festival adalah mengumpulkan artis-artis yang sudah tidak aktif dan reuni kembali,” ujar Arianda, Head of Partnership dari Accellera Entertainment saat konperensi pers The 90’s Festival di kawasan Kemang, 14 November 2017.

Frente, Fariz RM Lengkapi Line Up Phase 3 The 90's Festival 2024

Tahun ini The 90’s Festival akan kembali mengundang musisi luar negeri. Setelah menghadirkan Frente pada 2 tahun lalu, The 90’s Festival kali ini menampilkan Sixpence None The Richer. Band yang sempat menjadi top list di Amerika tahun 1998 kala itu, akan kembali menyapa para penggemarnya dengan personel setianya, Matt Slocum.