Sinopsis Anime Devil May Cry Adaptasi dari Video Game

TEMPO.CO, Jakarta - Anime Devil May Cry dijadwalkan tayang perdana di Netflix pada 3 April 2025. Anime ini adaptasi terbaru dari waralaba video game populer buatan Capcom. Cerita animasi ini berfokus karakter utama Dante.

Netflix telah merilis video pembuka serial ini pada 31 Januari 2025. Cuplikan menampilkan aksi Dante, pemburu iblis setengah manusia diiringi lagu Rollin’ dari Limp Bizkit. Adaptasi ini menjadi proyek anime kedua setelah versi tahun 2007, tetapi dengan gaya animasi dan cerita yang berbeda. Tentang Anime Devil May Cry

Dikutip dari IMDb, meskipun detail plot lengkap masih dirahasiakan, jika merujuk sinopsis dari game Devil May Cry yang menceritakan kisah pemburu iblis bernama Dante. Diketahui kekuatan jahat berusaha membuka portal antara dunia manusia dan iblis, yang memaksa Dante untuk menghadapi tantangan baru melindungi umat manusia.

Cuplikan video memperlihatkan kemunculan White Rabbit dari manga Devil May Cry 3 Code 1: Dante, dan karakter ikonik seperti Lady serta Vergil. Ini mengisyaratkan bahwa ada serial animasi ini nanti mengambil latar belakang sebelum kejadian di game pertama.

Animasi Devil May Cry (2007) yang diproduksi dan oleh studio Madhouse disutradarai oleh Shin Itagaki. Cerita anime ini antara peristiwa dalam game Devil May Cry dan Devil May Cry 2.

Dalam animasi terbaru yang dirilis 2025, Devil May Cry yang akan tayang di Netflix ini menggandeng produser dan kreator Adi Shankar. Adi Shankar yang dikenal sebagai showrunner untuk Castlevania, dan ditulis oleh Alex Larsen. Animasi dikerjakan oleh Studio Mir, yang terkenal dengan karya-karyanya seperti The Legend of Korra. Karakter Dante dalam anime ini nantinya akan diperankan oleh Johnny Yong Bosch yang sebelumnya terkenal menjadi pengisi suara sebagai karakter Nero dalam game.

Devil May Cry (2007) mengikuti petualangan Dante sebagai pemburu iblis setengah manusia yang menjalankan agensi detektif supranatural bernama Devil May Cry. Sebagian besar pekerjaan yang diambil Dante dihabiskan untuk melawan iblis. Rekan-rekannya terus memberinya pekerjaan sampai satu pekerjaan mengancam keberadaannya.

Dalam setiap episode, Dante menghadapi berbagai makhluk jahat dan ancaman supranatural sambil berinteraksi dengan karakter-karakter ikonik dari game, seperti Lady dan Vergil. Dengan gaya aksi yang cepat dan menegangkan, anime ini menawarkan pengalaman yang mendebarkan bagi penggemar waralaba ersebut. Meskipun ada beberapa elemen yang diambil dari permainan aslinya, anime ini memberikan interpretasi baru terhadap karakter dan cerita.