Sinopsis dan Pemeran Final Destination: Bloodlines

TEMPO.CO, Jakarta - Waralaba Final Destination merilis cuplikan (trailer) untuk Final Destination: Bloodlines. Cuplikan ini menjadi sorotan karena film Final Destination baru akan tayang sejak 14 tahun silam. Laporan The Hollywood Reporter, Senin, 3 Januari 2025, Final Destination: Bloodlines akan tayang di bioskop dan IMAX pada 16 Mei 2025.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Film keenam dalam waralaba New Line yang terakhir kali ditayangkan di layar lebar dengan Final Destination 5 yang tayang pada Agustus 2011. Dikutip dari IMDb, film keenam dalam seri Final Destination ini disutradarai oleh Zach Lipovsky dan Adam Stein ditulis oleh Guy Busick dan Lori Evans Taylor. Sinopsis Final Destination: Bloodlines

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Film horor ini mengisahkan Stefanie Lewis yang diperankan oleh Kaitlyn Santa Juana sebagai mahasiswi yang dihantui mimpi buruk. Dikutip dari Rotten Tomatoes, Stefanie dalam usahanya untuk menyelamatkan keluarga dari kematian, ia kembali ke rumah untuk mencari satu-satunya orang yang diyakini dapat memutus siklus mengerikan tersebut. Pemeran Final Destination: Bloodlines

Richard Harmon

Ia aktor Kanada yang terkenal karena perannya sebagai John Murphy dalam serial The 100 yang diproduksi oleh CW. Harmon. Ia juga dikenal karena perannya sebagai Jasper Ames dalam The Killing dan Julian Randol dalam Continuum. Dikutiip dari The Movie DB, Harmon menerima pujian dari kritikus atas perannya dalam film If I Had Wings.

Baru-baru ini, ia membintangi sejumlah film seperti Lowlifes (2024) sebagai Vern, Heaven Down Here (2023) sebagai Dan, serta Margaux (2022) sebagai Clay. Di Final Destination Bloodlines ia berperan sebagai Erik.

Tony Todd

Anthony Tiran Todd adalah seorang aktor Amerika yang dikenal karena suaranya yang dalam dan serak. Dikutip dari IMDb, ia terkenal karena memerankan karakter utama dalam serial film Candyman dan William Bludworth dalam waralaba Final Destination. Ia memulai debutnya dalam film fantasi Sleepwalk (1986).

Ia aktor kawakan yang telah membintangi film klasik seperti The Rock (1996), The Crow (1994), dan Night of the Living Dead (1990). Ia telah mengambil bagian sejak film Final Destination pertama (2000). Tony Todd meninggal pada 6 November 2024. Di Final Destination: Bloodlines ia berperan sebagai William Bludworth.

Kaitlyn Santa Juana

Kaitlyn pernah menggarap musikal peraih enam penghargaan Tony Award, Dear Evan Hansen. Ia bekerja sama dengan perusahaan tersebut pada 2019 dalam produksi internasional perdananya di Toronto, Kanada dan akhirnya pindah untuk bekerja di perusahaan Broadway.