Sinopsis Dark Nuns, Film Pertama Song Hye Kyo Setelah 10 Tahun

Dark Nuns adalah film bergenre thriller, horor, supernatural yang tayang di bioskop Korea mulai 24 Januari 2025 mendatang. Ini merupakan spin off dari film The Priests yang tayang pada 2015 lalu.

Sementara itu, pastor Paul, yang juga seorang psikiater, mencoba menyembuhkan Hee Joon melalui pendekatan medis. Di sisi lain, pastor Andrew melakukan ritual pengusiran setan untuk menghilangkan roh jahat yang merasuki anak tersebut.



Tentang Film Dark Nuns

Dark Nuns adalah film Korea bergenre horor, thriller, dan supernatural yang juga dikenal dengan judul The Nuns, Black Nuns, Geomeun Sunyeodeul, atau The Priests 2. Film garapan sutradara Kwon Hyeok Jae ini merupakan spin off dari film tahun 2015, yakni The Priests. Adapun The Priests adalah pengembangan dari film pendek 12th Assistant Deacon karya sutradara dan penulis skenario Jang Jae Hyun yang rilis pada 2014.