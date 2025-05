Sinopsis Drama Korea Spring of Youth, Tayang 6 Mei 2025

TEMPO.CO , Jakarta - Drama Korea Spring of Youth dijadwalkan tayang pada 6 Mei 2025 mendatang. Drama ini menampilkan Ha Yoo Joon, Park Ji Hun, dan Lee Seung Hyub sebagai pemeran utama.

Drama ini berfokus pada kisah Sa Gye, diperankan oleh Ha Yoo Joon, seorang member grup K-Pop yang terkenal bernama The Crown. Di tengah puncak kariernya, ia tiba-tiba dikeluarkan dari grupnya. Tidak mau berlarut-larut dalam kesedihan, ia memutuskan untuk memulai hidup baru dengan mendaftar sebagai mahasiswa di Universitas Hanju.

Menjelang penayangan perdananya, SBS telah merilis poster utama drama Spring of Youth. Dalam poster tersebut menampilkan Ha Yoo Joon, Park Ji Hun, dan Lee Seung Hyub yang duduk bersama di sebuah lorong kampus, menampilkan karakter masing-masing yang unik.

Drama ini disutradarai oleh Kim Sung Yong, yang sebelumnya menggarap The Veil dan My Dearest, serta ditulis oleh Kim Min Cheol. Spring of Youth dijadwalkan tayang perdana di SBS TV dan Netflix pada 6 Mei 2025, setiap Selasa dengan jumlah 10 episode.

Pemain Drama Spring of Youth

Drama Spring of Youth dibintangi oleh aktris dan aktor ternama Korea Selatan. Berikut ini rinciannya.

Ha Yu Joon sebagai Sa Gye

Park Ji Hu sebagai Kim Bom

Lee Seung Hyub sebagai Seo Tae Yang

Jo Han Chul sebagai Cho Sang Hun

Kim Jong Tae sebagai ayah Tae Yang

Seo Hye Won sebagai Bae Gyu Ri

Kim Sun Min sebagai Kong Jin Gu

Han Yoo Eun sebagai Cho Ji Na

Seo Dong Sung sebagai Lee No

Cha Chung Hwa sebagai Kim Ja Yeong

Han Jin Hee sebagai Yun Seung Su

Kim Se Ha sebagai Kang Seok Hui

Drama ini juga dikabarkan akan menghadirkan beberapa cameo, seperti Ro Woon, Jung Hae In, Lee Hong Ki, dan Lee Won Hee. Namun, belum dipastikan di episode berapa mereka akan muncul.

