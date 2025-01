Sinopsis Hear Me: Our Summer, Kisah Cinta dengan Bahasa Isyarat

TEMPO.CO, Jakarta - Hear Me: Our Summer merupakan adaptasi dari film komedi romantis Taiwan, Hear Me (2009). Film terbaru Korea Selatan karya sutradara Cho Sun Ho ini dibintangi oleh Hong Kyung, Roh Yoon Seo, dan Kim Min Ju.



Sebelumnya, Hear Me: Our Summer ditayangkan perdana di program Korean Cinema Today - Special Premiere di Festival Film Internasional Busan ke-29 pada Oktober 2024. Setelah itu, film ini dirilis di bioskop Korea Selatan pada 6 November 2024. Barulah sekarang Hear Me: Our Summer ditayangkan di bioksop Indonesia, mulai Rabu, 8 Januari 2025.



Film berdurasi 109 menit ini mengikuti cerita seorang pria yang jatuh cinta pada pandangan pertama dengan perempuan yang mengalami gangguan pendengaran. Sang pria berusaha memahami gadis yang disukai lewat bahasa isyarat.



Sinopsis Hear Me: Our Summer





Lee Yong Jun (Hong Kyung) adalah seorang lulusan perguruan tinggi yang khawatir tidak melakukan apa pun setelah masa perkuliahannya selesai. Ia akhirnya terpaksa bekerja paruh waktu sebagai pengantar bekal makan siang karena tekanan dari ibunya. Pada suatu hari ia bertemu dengan Seo Yeo Reum (Roh Yoon Seo). Yong Jun langsung jatuh cinta pada pandangan pertama. Tanpa ragu, ia mendekati Yeo Reum.



Yeo Reum digambarkan sebagai anak pertama yang kuat dan penuh rasa tanggung jawab yang besar terhadap adik perempuannya, Seo Ga Eul (Kim Min Ju). Ga Eul merupakan perenang tuli yang bermimpi memenangkan medali emas Olimpiade. Yeo Reum dan Ga Eul berkomunikasi menggunakan bahasa isyarat.