Sinopsis The Childe, Film Genre Action Thriller yang dibintangi Kim Seon Ho

TEMPO.CO, JAKARTA - Salah satu rekomendasi film yang cocok ditonton untuk mengisi waktu libur adalah The Childe. Film korea ini dibintangi oleh aktor dan aktris populer seperti Kim Seon Ho, Kang Tae Joo, Kim Kang Woo, dan Go Ara. Bagi yang ingin menontonnya, simak sinopsis The Childe berikut ini.

Film The Childe merupakan film bergenre action, misteri, dan thriller yang digarap oleh sutradara Park Hoon Jun. Film ini tayang di bioskop pada 21 Juni 2023 dan kini bisa ditonton di platform streaming Viu. The Childe awalnya berjudul Sad Tropic, namun rumah produksi Next Entertainment World meresmikan judul barunya pada tahun lalu bertajuk The Childe.

Sinopsis Film The Childe

Film The Childe menceritakan kisah Marco, yang diperankan oleh Kang Tae Joo, seorang petinju ilegal keturunan Filipina-Korea yang berjuang keras mengejar mimpinya dan bergabung dengan dunia tinju ilegal untuk mendapatkan uang.